سيولة التداول في الأسهم المحلية تتجاوز 1.94 مليار درهم

سجل أداء أسواق المال المحلية في ختام جلسة اليوم تراجعا طفيفا مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم البنوك والعقار. واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات اليوم، متجاوزة 1.94 مليار درهم، بحجم تداولات 520.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 26.18 ألف صفقة.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5% عند مستوى 3300 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 317 مليون درهم مع انخفاض سهم "كهرباء ومياه دبي" بنسبة 1.7% عند 2.35 درهم ، وانخفض سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1.1% عند 5.47 درهم.

وانخفض سهم "الامارات دبي الوطني" بنسبة 1.9% عند 12.75 درهم. وتراجع أكثر الأسهم تداولاَ سهم "الاتحاد العقارية"، بنسبة 2% عند 0.280 درهم. وفي المقابل،

ارتفع سهم "إعمار العقارية" بنحو 1% عند 6.17 درهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.1% عند مستوى 10011 نقطة، وبتداولات إجمالية بلغت قيمتها 1.6 مليار درهم مع انخفاض سهم "الدار العقارية" بنسبة 2.7% عند 4.32 درهم. وانخفض سهما "مليتيبلاي" و"فيرتيغلوب" بأكثر من 4% عند 4.76 درهم و3.99 درهم على التوالي.

وارتفع سهم "أمريكانا" في ثاني يوم إدراج بنسبة 4.3% عند 2.94 درهم، وبتداولات تجاوزت 103 مليون سهم. وارتفع سهم "إشراق للاستثمار" بنسبة 0.6% عند 0.478 درهم.