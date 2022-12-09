"دبي المالي" يربح 2.98 مليار درهم في نهاية تعاملات الأسبوع

ربح سوق دبي المالي، أكثر من 2.98 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والنقل والاستثمار، فيما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 10216 نقطة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.244 تريليونات درهم موزعة بواقع 2.661 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و583.638 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات نهاية الأسبوع، متجاوزة 1.27 مليار درهم، بحجم تداولات 255.83 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15.46 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% عند مستوى 3325 نقطة تزامنا مع ارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 0.7% عند 6.13 درهم.

كما ارتفع سهم " الاتحاد العقارية" بنسبة 1.5% عند 0.274 درهم، فيما ارتفع سهم "سالك" بنسبة 2.1% عند 2.38 درهم، بينما انخفض سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 0.2% عند 5.60 درهم.

وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو نقطة واحدة مقارنة بإقفاله في آخر جلسة قبل إجازة يوم الشهيد وعيد الاتحاد.

وفي المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2% عند مستوى 10216 نقطة، تزامنا مع انخفاض سهم "طاقة بنسبة 3.2% عند 3.63 درهم.

كما انخفض سهم "الياه سات" بنسبة 0.4% عند 2.74 درهم، بينما ارتفع سهم "فيرتيغلوب" بنسبة 0.5% عند 4.32 درهم.

وارتفع سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 1.1% عند 4.53 درهم، في حين استقر سهم "ملتيبلاي" الذي تصدر قائمة أكثر الأسهم تداولا بالغا 4.98 درهم، وبتداولات تجاوزت 26 مليون سهم.

وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض مؤشر سوق أبوظبي بمقدار 329 نقطة بنسبة 3% مقارنة بإقفاله في آخر جلسة قبل الإجازة الأسبوع الماضي.