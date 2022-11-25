«دناتا» تقدم خدماتها لـ «غلوبال بيزنس ترافيل»

أعلنت «دناتا» عن إبرام اتفاقية شراكة مع «غلوبال بيزنس ترافيل» Amex GBT، منصة «أمريكان إكسبريس» للسفر في العالم. وأفادت في بيان، بأن «دناتا لإدارة السفر»، أصبحت بموجب الاتفاقية، شريك السفر المفضل لمنصة «Amex GBT» في الشرق الأوسط، وستقدم خدمات إدارة كاملة للسفر والاجتماعات لمتعاملي المنصة في المنطقة.

وقال نائب رئيس أول «مجموعة دناتا للسفريات» لمنطقة الشرق الأوسط والهند، راشد العوضي: «نتطلع إلى العمل مع (Amex GBT) والمتعاملين معها، حيث تشهد المنطقة نمواً قوياً في سفر الشركات، معززاً بالمشروعات الضخمة وخطط التوسّع». وأضاف: «سنعمل، بفضل خبراتنا الواسعة والدعم على مدار 24 ساعة، على ضمان تمتع متعاملي Amex GBT بتجربة عالية الجودة طوال رحلاتهم».