210 متحدثين و80 جلسة في «سوق السفر العربي»

كشف «معرض سوق السفر العربي» عن نخبة من أبرز وزراء الحكومة، وصناع السياسات، وكبار قادة قطاع السفر الدولي، الذين سيشاركون في المعرض الذي تقام فعاليته، في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، بمركز دبي التجاري العالمي، لبحث مستقبل السفر إقليمياً ودولياً.

وتضم نسخة العام الجاري من المعرض أكثر من 210 متحدثين بارزين من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن برنامج جلسات «المسرح العالمي ومسرح المستقبل» و«مركز التجارب»، ومن المتوقع أن تتناول المناقشات، التي تُعقد عبر أكثر من 80 جلسة، موضوعات متنوعة تشمل كلاً من المرونة والتعاون الدولي، والذكاء الاصطناعي، والطيران والاتصال، والضيافة، وسلوك المسافرين، والاستثمار، والاستدامة، وفعاليات الأعمال.

وبحسب بيان الجهة المنظمة للمعرض، ستفتتح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، شيخة النويس، برنامج جلسات المسرح العالمي في 14 سبتمبر، وستلقي كلمة ترحيبية من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، تليها كلمة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، كما سيشهد اليوم الافتتاحي أيضاً نقاشاً وزارياً رفيع المستوى بعنوان: «بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون»، يجمع إلى جانب بن طوق والنويس، كلاً من وزيرة السياحة في مملكة البحرين، فاطمة بنت جعفر الصيرافي، والمفوض الأوروبي للنقل والسياحة المستدامين، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، حيث سيتناول النقاش دور التنسيق بين وجهات السياحة، والتواصل في أوقات الأزمات، ومواءمة السياسات، والتعاون بين الحكومات، والأسواق المصدرة للسياحة، وشركات الطيران، وقطاع السياحة بمختلف مكوناته.

وقالت المديرة الإقليمية لمحفظة «شركة آر إكس جلوبال» في دولة الإمارات، دانييل كورتيس: «يسرّنا أن نجمع هذا العام نخبة من المشاركين رفيعي المستوى ضمن برنامج المؤتمر، بدءاً من ممثلي منظمة الأمم المتحدة للسياحة والوزراء الحكوميين، وصولاً إلى كبار المسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء قطاع السفر الدولي».

وأضافت: «يعكس تنوّع الخبرات التي نستضيفها على منصاتنا أبرز القضايا التي تحظى بأهمية بالغة لدى القطاع اليوم، بدءاً من القدرة على الصمود وثقة المسافرين، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، والترابط، والاستثمار، وتغيّر سلوك المستهلكين».

إلى ذلك، ستعود شركة «توريزم إيكونوميكس»، التابعة لشركة «أكسفورد إيكونوميكس»، بتقريرها السنوي حول اتجاهات السفر في سوق السفر، ضمن جلسة بعنوان: «زخم وتحولات سوق السفر في الشرق الأوسط».

بدورها، ستنتقل التكنولوجيا من كونها محوراً من محاور المؤتمر، إلى أن تصبح جزءاً أساسياً من تجربة الزوار في فعالية ترافيل تك (تكنولوجيا السفر) المتخصصة، التي تنعقد بالتزامن مع معرض سوق السفر العربي، الذي يشهد إطلاقه الكامل للمرة الأولى ضمن دورة عام 2026، وسيبحث مسرح المستقبل كيفية انتقال الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتوزيع الرقمي، والمنصات المترابطة من مرحلة التجربة إلى مرحلة التطبيق التجاري.