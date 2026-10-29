"إقامة دبي" تستعرض تطوير منظومة السفر بندوة ماكاو 2026

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي"، في الندوة العالمية للسفر 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري في ماكاو- الصين، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وشركات الطيران والجهات المعنية بقطاع السفر والطيران من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير منظومة سفر عالمية أكثر كفاءة وسلاسة وأماناً.

وضم وفد إقامة دبي المشارك في الندوة كلاً من مساعد المدير العام للمنافذ الجوية اللواء طلال أحمد الشنقيطي، ومدير إدارة العمليات المؤسسية الرائد هاشم عبدالرزاق الهاشمي، ورئيس القيادة والاستباقية الأمنية بمركز القيادة والتحكم الذكي النقيب عبدالله علي الكمالي.

وعلى هامش الندوة، شارك الوفد في الاجتماع الدوري لفريق عمل سلطات مراقبة الجوازات (Control Authorities Working Group - CAWG)، الذي يجمع ممثلين عن الجهات الحكومية وشركات الطيران والسلطات المختصة بإجراءات السفر والحدود، حيث تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه حركة السفر الدولية، وسبل تطوير الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، إلى جانب متابعة أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة منظومة السفر العالمية.

واستعرض وفد إقامة دبي خلال مشاركته أبرز الممارسات والتجارب المبتكرة التي طورتها الإدارة في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل إجراءات السفر، وتوظيف التقنيات الرقمية في إدارة حركة المسافرين، بما يعكس التقدم الذي حققته دبي في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والأمن وسهولة الإجراءات.

وأكد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، أن مشاركة إقامة دبي في هذه الندوة الدولية تجسد التزامها بدورها كشريك فاعل في تطوير مستقبل السفر، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، مشيراً إلى أن تجربة دبي في تطوير إجراءات السفر أصبحت نموذجاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا لخدمة المسافرين.

وقال: "إن مشاركتنا في هذه المنصات الدولية تتجاوز تبادل الخبرات إلى الإسهام الفاعل في صياغة حلول عملية للتحديات المشتركة التي تواجه قطاع السفر العالمي، انطلاقاً من تجربتنا في إقامة دبي، وما حققناه من تقدم في تطوير منظومة رقمية ومتكاملة لإدارة حركة المسافرين. ونؤمن بأن مستقبل السفر يقوم على التكامل بين الجهات الحكومية وشركات الطيران والشركاء الدوليين، وتبني حلول مبتكرة تحقق التوازن بين أمن الحدود وسرعة الإجراءات وجودة تجربة المسافر".

وأضاف: "نحرص في إقامة دبي على مشاركة أفضل الممارسات والحلول التي طورتها فرق عملنا، والاستفادة من التجارب الدولية لتطوير خدماتنا باستمرار، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في تسهيل حركة السفر والتنقل، ويترجم رؤيتنا في تقديم تجربة سفر استثنائية تتجاوز توقعات المسافرين".