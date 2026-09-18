«طيران الإمارات» تُعزّز حضورها في قطاع السياحة العلاجية

وقّعت «طيران الإمارات» على هامش «سوق السفر العربي 2026»، مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة العلاجية، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً لتعزيز حضور الناقلة في قطاع السياحة العلاجية. وأفادت الناقلة بأن الاتفاقية تنسجم مع استراتيجيتها لتوسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من السفر التقليدي لأغراض السياحة والأعمال، وبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد مع جهات محورية في منظومة السفر للعلاج والرعاية الصحية.

وتتعاون «طيران الإمارات» مع الجمعية، بصفتها الناقلة المفضلة للمسافرين الدوليين لأغراض العلاج والعافية، مستفيدة من شبكتها العالمية، ومكانة دبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية والسياحة العلاجية. وستعمل «طيران الإمارات» و«الجمعية» على تحديد الأسواق الرئيسة وممرات السفر الطبي، لاسيما في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتطوير حلول سفر مخصصة وتجربة أكثر تكاملاً تراعي احتياجات المرضى والأطباء وشركات التأمين وأصحاب العمل.

وأفادت «طيران الإمارات» بأن شراكتها مع جمعية السياحة العلاجية، وهي إحدى أبرز المنظمات غير الربحية عالمياً والمتخصصة في قطاع السياحة العلاجية، تهدف إلى تطوير نهج منظم للتعامل مع السفر لأغراض العلاج والعافية وإطالة العمر الصحي، باعتباره يخدم شريحة استراتيجية جديدة من متعاملي الناقلة.

وتضم شبكة جمعية السياحة العلاجية أكثر من 500 ألف عضو متخصص، إلى جانب علاقات مباشرة مع جهات حكومية في أكثر من 100 دولة، كما تشمل منصة «Better by MTA» المدعومة من «ماستركارد»، والتي تدمج حجوزات الرعاية الصحية مع حلول الدفع المرتبطة بالسفر.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يُمثّل السفر لأغراض الرعاية الصحية أحد القطاعات الواعدة والمتنامية في حركة السفر الدولية، وتفتح شراكتنا مع جمعية السياحة العلاجية أمامنا مجالاً استراتيجياً للوصول إلى هذه الشريحة، وتطوير عروض أكثر ملاءمة لاحتياجاتها، مستندين في ذلك إلى قوة شبكتنا العالمية وجودة منتجاتنا وخدماتنا على الأرض وفي الأجواء».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي مؤسس جمعية السياحة العلاجية، جوناثان إيدلهيت: «نعمل على إنشاء مسار أكثر تكاملاً يربط الطلب العالمي على الرعاية الصحية بناقلة جوية عالمية ومقدمي خدمات معتمدين عبر منصة (Better by MTA)».