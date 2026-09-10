«طيران الإمارات» تستعيد 93% من سعتها و98% من شبكتها خلال أغسطس

قال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن الناقلة استعادت 93% من السعة المعقدية لعملياتها خلال أغسطس، ونحو 98% من شبكتها العالمية.

وأشار على هامش مشاركته في المؤتمر الخاص بفعاليات سوق السفر العربي 2026، الذي ينطلق الأسبوع المقبل، إلى تسجيل أكثر من 8.7 ملايين مسافر خلال يوليو وأغسطس، مشيراً إلى الطلب القوي على السفر خلال الشهرين.

وأضاف كاظم أن «طيران الإمارات» أطلقت مبادرات عدة خلال الفترة الأخيرة، مواصلةً تعزيز مرونة السفر ومنح متعامليها خيارات أوسع للتحكم في خطط رحلاتهم، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة.

وأوضح أن أحدث التسهيلات شملت إمكانية تغيير مواعيد السفر مجاناً، وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر، إلى جانب التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، بما يمنح المتعاملين مزيداً من المرونة والطمأنينة عند التخطيط لرحلاتهم.

وتضم نسخة العام الجاري من معرض سوق السفر العربي 2026 أكثر من 210 متحدثين بارزين من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن برنامج جلسات «المسرح العالمي ومسرح المستقبل» و«مركز التجارب»، ومن المتوقع أن تتناول المناقشات، التي تُعقد عبر أكثر من 80 جلسة، موضوعات متنوعة تشمل كلاً من المرونة والتعاون الدولي، والذكاء الاصطناعي، والطيران والاتصال، والضيافة، وسلوك المسافرين، والاستثمار، والاستدامة، وفعاليات الأعمال.