مطارات دبي: جوازات السفر التقليدية قد تختفي خلال 5 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، إن جوازات السفر التقليدية قد تصبح من الماضي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التوسع في استخدام تقنيات القياسات الحيوية والهويات الرقمية للتحقق من هوية المسافرين، بما قد يتيح لهم السفر مستقبلاً من دون الحاجة إلى حمل جواز سفر ورقي.

وأوضح غريفيث، في منشور عبر منصة "لينكد إن"، أن جواز السفر له تاريخ صلاحية محدد، لكنه اعتبر أن الحاجة إلى حمله قد يكون لها تاريخ صلاحية أيضاً، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتاحة اليوم تتيح التحقق من هوية الأفراد باستخدام البيانات البيومترية، معتبراً أن فكرة حمل وثيقة ورقية لإثبات الهوية خلال السفر أصبحت قديمة من الناحية التكنولوجية، في وقت لا يزال فيه المسافرون مطالبين بإبراز جوازات سفرهم مرات متعددة خلال مراحل رحلاتهم.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في دفع الحكومات وشركات الطيران والمطارات إلى ربط أنظمتها والتوافق على معايير مشتركة تتيح الاعتراف بالهويات الرقمية عبر الحدود، بما يمهد الطريق أمام انتقال المسافرين عبر المطارات وإتمام إجراءات السفر من دون الحاجة إلى إبراز جواز السفر، وصولاً إلى إمكانية تركه في المنزل بالكامل.

وأضاف غريفيث أن الدول ستتحرك بسرعات متفاوتة نحو اعتماد هذه المنظومة، إلا أن ذلك يستدعي تسريع التعاون بين الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن الهوية الرقمية يمكن أن ترافق المسافر طوال رحلته، بدءاً من عبور الحدود، مروراً باستئجار السيارات، وصولاً إلى تسجيل الوصول في الفنادق.

وأكد أن هذا التحول سيتيح للمسافرين قضاء وقت أقل في إثبات هوياتهم ووقت أطول في الاستمتاع برحلاتهم، داعياً قطاعي الطيران والسياحة إلى العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية.

وشدّد غريفيث على أن التكنولوجيا اللازمة لهذا التحوّل أصبحت جاهزة، وأن تحويلها إلى واقع يومي يعتمد بدرجة كبيرة على سرعة التعاون وتوحيد المعايير والأنظمة بين الدول والجهات العاملة في قطاع السفر.