«سوق السفر العربي» يكشف ملامح دورة 2026.. التكنولوجيا تعيد رسم مستقبل السفر

كشفت شركة آر إكس جلوبال، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي للحدث الذي عقد اليوم في فندق كراون بلازا دبي مارينا، عن أبرز ملامح المعرض لعام 2026، بحضور شركائها الاستراتيجيين والرئيسيين، وهم: دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي، وشركة الريس للسفر.

وتنطلق الدورة الثالثة والثلاثون من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، بمشاركة واسعة من مجتمع السفر والسياحة العالمي، في وقت يواصل فيه القطاع التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة. ويأتي الحدث ليجمع المعنيين بقطاع السفر العالمي مجدداً في دبي، ويوفر مساحة للتواصل وبناء العلاقات التجارية وتبادل المعرفة، إلى جانب مناقشة الأولويات التي ستحدد توجهات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وتتجه أنظار دورة 2026 نحو الثقة والمرونة والتعاون، في انعكاس لأولويات قطاع السفر والسياحة وتطلعاته إلى المرحلة المقبلة. ويأتي شعار هذا العام، "السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، ليضع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنقل الذكي وتغير تطلعات المسافرين في صميم النقاش حول مستقبل السياحة.

ومن أبرز الإضافات إلى دورة هذا العام إطلاق فعالية تكنولوجيا السفر (ترافيل تك)، وهو معرض مخصص يقام بالتزامن مع الحدث الرئيسي بمشاركة شركة "سيبر" كشريك استراتيجي رسمي للفعالية، إلى جانب مركز تجارب السفر(إكسبيرينس هب) الذي سيستعرض أحدث الحلول والتطورات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتنقل الذكي.

وقالت المديرة الإقليمية لمحفظة شركة آر إكس جلوبال في دولة الإمارات العربية المتحدة، دانييل كورتيس: "فرضت الأشهر القليلة الماضية على قطاعنا التكيف مع المتغيرات، ونحن ممتنون للغاية للثقة والتفهم والمرونة التي أبداها عملاؤنا وشركاؤنا طوال هذه الفترة. ومن جانبنا، فقد أصغينا باهتمام إلى احتياجاتهم، وأجرينا التعديلات اللازمة حيثما اقتضى الأمر، وعملنا إلى جانبهم لتوفير الدعم والمرونة المطلوبين للتعامل مع الظروف المتغيرة".

وأضافت كورتيس: "لطالما كان معرض سوق السفر العربي منصة مثالية تجمع مجتمع السفر العالمي، ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة هذا العام، وفي الوقت الذي نعيد التواصل في دبي مجدداً، ينصب تركيزنا على تعزيز الشراكات والتعامل مع الأولويات العاجلة التي يواجهها القطاع، مع التطلع في الوقت ذاته إلى الابتكارات والفرص التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل السفر".

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم: "تأتي استضافة دبي لمعرض سوق السفر العربي في هذه المرحلة الهامة من التحوّل، لتؤكّد مجدّداً على مكانة المدينة كوجهة رائدة تتمتّع بثقة عالية، وقدرةٍ على جمع الشركاء والمعنيين بهذا القطاع الحيوي من مختلف الدول. ويوفّر المعرض منصّة ممتازة تلتقي من خلالها الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزّز تكامل الجهود والشراكات، ويدعم ترسيخ الثقة، وتحفيز فرص الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للنمو والتطوير. كما تعكس استضافة هذا الحدث الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، التي أرست على مدى عقود أُسس الوجهة العالمية الاستثنائية لدبي والتي تحظى بمستويات عالية من الثقة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص".

وأضاف قائلاً: "تعدّ الفعاليات العالمية الكبرى مثل معرض سوق السفر العربي ركائز أساسية لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الدولية، إلى جانب دعم الابتكار للارتقاء بتجربة الزوّار وتعزيز نمو الاقتصاد. وتكتسب هذه الجهود أهمية أكبر في ظل التزامنا بمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. ونتطلّع للترحيب بمجتمع السفر العالمي مجدداً في دبي ومواصلة التعاون مع شركائنا لتطوير القطاع وجعله أكثر ترابطاً واستعداداً للمستقبل".

من جهته، قال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم: "يمثل سوق السفر العربي محطة رئيسية على أجندتنا السنوية، ومنصة مهمة لتعزيز شراكاتنا، وفتح آفاق جديدة للأعمال، وإتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف عن قرب إلى أحدث منتجاتنا وخدماتنا".

وأضاف: "نركز هذا العام على توسيع نطاق المبادرات السياحية المشتركة، وبناء تعاون جديد مع جهات تخدم شرائح متخصصة من المسافرين، بالتوازي مع مواصلة تطوير شراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، فتعزيز جاذبية الوجهات والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، يعتمد على وجود شراكات قوية وجهود مشتركة، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة في سوق السفر العربي، وإلى ما ستثمر عنه هذه الشراكات من فرص جديدة وتعاون أوسع يسهم في دفع نمو قطاع السفر والسياحة".