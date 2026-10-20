طيران الإمارات تضيف 14 رحلة بين دبي وديربان خلال موسم العطلات

أعلنت طيران الإمارات إضافة 14 رحلة بين دبي وديربان في جنوب أفريقيا خلال ديسمبر 2026 ويناير 2027، لتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين خلال موسم العطلات، وتعزيز حركة السفر بين المدينتين خلال فترة نهاية العام.

وأوضحت الناقلة أنها ستشغّل رحلة يومية ثانية بين دبي وديربان خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر 2026، ومن 2 إلى 8 يناير 2027، باستخدام طائرة بوينغ 777 بثلاث درجات سفر.

وذكرت طيران الإمارات أن ديربان استقبلت 1.2 مليون زائر خلال موسم العطلات وحده في العام الماضي، مشيرة إلى أن الرحلات الإضافية ستوفر فرصاً أكبر للزوار الدوليين لاستكشاف المدينة، بما في ذلك المسافرون من الأسواق التي تدعمها منظومة تصريح السفر الإلكتروني في جنوب أفريقيا، مثل الهند والصين وإندونيسيا والمكسيك.