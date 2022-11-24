أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بأكثر من 1.5 مليار درهم

استقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.51 مليارات درهم بنهاية تعاملات اليوم، توزعت بواقع 1.328 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و180.37 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وجرى التداول على نحو 381.3 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 18.61 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية التعاملات بنسبة 0.058% بواقع ست نقاط، عند مستوى 10514 نقطة.

وجاء الارتفاع مع صعود سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.8% عند 18.14 درهم، فيما ارتفع سهم "طاقة" بنسبة 0.5% عند 3.77 دراهم.

وانخفض سهم "الدار العقارية" بنسبة 1.1% عند 4.50 دراهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم. كما انخفض سهم "بيانات" بنسبة 5.3% عند 5.67 دراهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم.

وكان سهم "ملتیبلاي" أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة اليوم، حيث انخفض بنسبة 0.4% عند 4.80 دراهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم.

من جهته، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.02% بالغا مستوى 3325 نقطة، بالتزامن مع تراجع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 0.3% عند 6.04 دراهم.