1.9 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 1.9 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 468 مبايعة بقيمة 1.55 مليار درهم، منها 48 مبايعة لأراض بقيمة 409.18 ملايين درهم و420 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.14 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 325.87 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 22 هبة بقيمة 58.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعتان في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، الأولى بقيمة 24 مليون درهم، والثانية بقيمة 22 مليون درهم.

وتصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 55 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها ست مبايعات أيضا بقيمة 20 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد سجلت منطقة نخلة جميرا، مبايعتين، الأولى بقيمة 32 مليون درهم، والثانية بقيمة 27 مليون درهم.

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 356 مليون درهم، وثالثة في منطقة مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم.