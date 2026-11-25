أحمد الشربيني- دبي

أطلقت شركتا ”الطاير للسيارات“، و”بريمير موتورز”، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة حملة لاستدعاء مركبات من طرز ”لينكون نافيغتور“، لموديلات الصنع من عام 2025 وحتى موديلات 2027.

وأفادت بيانات الحملة بأن المركبات المشمولة يرجع إنتاجها إلى الولايات المتحدة الأميركية، فيما من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المركبات بحملة الاستدعاء على مستوى أسواق الامارات نحو 352 مركبة.

ووفقاً لبيانات الحملة، فإن خاصية ”وضع السائق الخاص“ تتيح في المركبات المشمولة لركاب الصف الثاني، التحكم في مقعد الراكب الأمامي وتعديل وضعيته عبر شاشة اللمس الرقمية الموجودة في الخلف، موضحة أن تراكم بعض الرواسب على الشاشة قد يؤدي إلى استجابتها، كما لو أن أحد الركاب يلمسها.

وأضافت أن تلك الاستجابة، قد تتسبب في تحرك المقعد من تلقاء نفسه وفي بعض الحالات، قد يؤدي الضغط على زر الشاشة الرئيسة بالتزامن مع أحد أزرار تحريك المقعد إلى استمرار حركته حتى بلوغ نهاية نطاق الحركة، ودون الحاجة إلى أي إدخال إضافي.

وأشارت البيانات إلى أن ذلك قد يشكل خطراً على الركاب إذ قد يتحرك المقعد باتجاه ركاب الصف الثاني أو يدفع الراكب الأمامي إلى وضعية جلوس غير أمنه، الأمر الذي يزيد من احتمالية وقوع إصابات.

وستعمل شركتا ”الطاير للسيارات“، و”بريمير موتورز”، عبر مراكزهما على تعطيل خاصية التحكم في مقعد الراكب الأمامي عبر ”وضع السائق الخاص“، وذلك من خلال تحديث برمجيات وحدتي (APIM) و(RACM) باستخدام نظام فورد التشخيصي للإصلاح (FDRS)، وذلك دون تحميل ملاك السيارات أي تكلفة.