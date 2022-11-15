سهم «إمباور» يقفز 2.2% في أولى جلسات تداولاته

قفز سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في أولى جلساته في سوق دبي المالي بنسبة 2.25% متصدراً الأسهم من حيث قيم وأحجام التداول.



وفي ختام اليوم، ارتفع سهم إمباورليسجل 1.36 دراهم مقابل 1.33 درهم بسعر طرح السهم.



واجتذب سهم إمباور خلال تعاملات اليوم تداولات بقيمة 412.92 مليون درهم متصدراً الأسهم من حيث قيمة التداول، مقتنصاً نحو نصف سيولة السوق بحجم تداول بلغ 298.65 مليون سهم.



وتزامن أداء السهم مع هبوط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6% عند مستوى 3373.87 نقطة.



وشهد سوق دبي المالي اليوم إدراج وبدء تداول أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" ضمن قطاع المرافق العامة، برمز تداول "EMPOWER".



ويعد هذا الإدراج، الخامس في سوق دبي المالي خلال عام 2022، والرابع من بين عشرة طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية، وباكتماله ستبلغ القيمة السوقية للمجموعة 13.3 مليار درهم بناءً على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده الأسبوع الماضي عند 1.33 درهم للسهم الواحد.



وكان الاكتتاب في أسهم "إمبارو" قد بدأ يوم الإثنين الموافق الحادي والثلاثون من أكتوبر الماضي، من خلال طرح 10% من رأس مال "إمباور"، ما يعادل مليار سهم، ليتم بعد ذلك زيادة حجم الطرح مرتين ليصل إلى ملياري سهم ما يعادل 20% من إجمالي رأس مالها.



وخُصص من أسهم الطرح 300 مليون سهم لشريحة الأفراد، بينما خُصص 1.7 مليار سهم لشريحة المؤسسات، وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 46 مرة للمؤسسات و49 مرة للأفراد.



وقد انتهى الاكتتاب في شريحة الأفراد بتاريخ 7 نوفمبر، بينما انتهى اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) في 8 نوفمبر.



وحصل المكتتبون بالحد الأدنى من شريحة الأفراد على 1052 سهماً من أسهم الطرح، وفق التخصيص الذي جرى أمس، ومن المتوقع أن تكون نسبة التخصيص للأفراد المكتتبين، بما يزيد على الحد الأدنى المذكور البالغ ألف سهم، هي 1.9% من الأسهم المطلوبة.