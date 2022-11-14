سيولة الأسهم المحلية تتجاوز ملياري درهم في مستهل جلسات الأسبوع

تراجع أداء أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة نهاية جلسة اليوم أول جلسات الأسبوع تزامنا مع بدء فترة الاكتتاب في أسهم شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية" بالسوق السعودي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بلغت 2 مليار درهم، بحجم تداولات 435.42 مليون سهم، من خلال تنفيذ 27.18 ألف صفقة.

وتفصيلاً، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4% عند مستوى 3394 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 283 مليون درهم.

وانخفض سهم "إعمار العقارية" بنسبة 0.9% عند 6.31 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم،

وانخفض سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1% عند 5.87 درهم، وبتداولات قاربت 6 ملايين سهم، وتراجع سهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 0.8% عند 13.15 درهم، وبتداولات قاربت مليوني سهم.

فيما ارتفع سهم "سوق دبي المالي" بنسبة 4.4% عند 1.66 درهم، وبتداولات قاربت 35 مليون سهم.

كما انخفض أيضا مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.07% بواقع 8 نقاط عند مستوى 10598 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار درهم.

وتراجع سهم "إشراق للاستثمار" بنسبة 2.7% عند 0.513 درهم، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم، وانخفض سهم "طاقة" بنسبة 0.5% عند 3.87 درهم، وبتداولات قاربت 22 مليون سهم.

فيما كان سهم "ملتیبلاي" أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع بنسبة 1.9% عند 4.91 درهم، وبتداولات تجاوزت 41 مليون سهم.

وتزامن أداء الأسواق المحلية اليوم مع بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "أمريكانا" من خلال طرح 30% من رأس مالها، ما يعادل2527.09 مليون سهم من أسهمها، وذلك عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن بسوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي "تداول"

وحدت الشركة النطاق السعري الخاص بالطرح العام لـ 2527.09 مليون سهم من أسهمها بين 2.50 درهم إلى 2.62 درهم للسهم الواحد.

وسيتراوح حجم الطرح العام الأولي في حال بيع جميع أسهم الطرح، بين 6.32 مليار درهم إلى 6.62 مليار درهم (1.72 مليار دولار أمريكي و1.80 مليار دولار).

وستتراوح القيمة السوقية للأسهم بين 21.06 مليار درهم إلى 22.07 مليار درهم (5.73 مليار دولار إلى 6.01 مليار دولار).

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بدءاً من اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر 2022.

وتنتهي فترة الاكتتاب المحددة لشريحة الأفراد يوم الإثنين الموافق لـ 21 نوفمبر، بينما تنتهي في 22 نوفمبر لشريحة المؤسسات المؤهلة.

ومن المتوقع بدأ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 6 ديسمبر 2022 برمز تداول "AMR".