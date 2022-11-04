سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 2.4 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 2.4 مليار درهم في ختام تداولات أمس، للجلسة الثانية على التوالي.

وتوزعت السيولة بواقع 2.076 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و369.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 571.9 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 27.5 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10344.96 نقطة، فيما سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10381.68 نقطة، بينما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3330.46 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي، سهم «ألفا ظبي» بنسبة 15% و«الصير للمعدات» بنسبة 15% و«حديد الإمارات أركان» 14.69% و«فيرتيغلوب» 2.02% و«طيران أبوظبي» 1.49% و«أدنوك للحفر» 1.2% و«دانة غاز» 0.43%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 332.9 مليون درهم، تلاه سهم «ألفا ظبي» 292.8 مليون درهم، وسهم «ملتيبلاي» 230.2 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع سهم «سوق دبي المالي» 2.14% و«دبي للاستثمار» 1.8% و«إعمار للتطوير» 0.23% و«سالك» 2.19%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 101.29 مليون درهم، تلاه سهم «سالك» 99.04 مليون درهم، ثم سهم «دبي للاستثمار» 33.4 مليون درهم.