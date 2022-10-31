الأسهم المحلية تتجاوز حاجز الـ 3 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها

تجاوز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية حاجز ثلاثة تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بالتزامن مع إدراج أسهم شركة «بيانات» أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كأول شركة ناشطة في قطاع التكنولوجيا يتم إدراجها في السوق المالي عقب اكتمال طرحها العام الأولي بنجاح.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.951 تريليون درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 3.004 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.432 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و572.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعزّز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في نهاية تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 57 مليار درهم مدعوماً بطرح شركات جديدة، وآخرها بيانات الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.16% ليغلق عند 10394.02 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته التاريخية، بسيولة بلغت 1.98 مليار درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بصعود سهم «بيانات» في أول يوم إدراج على ارتفاع عند 4.10 دراهم، وبنسبة 273% مقارنة بسعر الطرح، وبتداولات تجاوزت 75 مليون سهم.

وقفز سهم «طاقة» بنسبة 9.6% عند 3.20 دراهم، وبتداولات قاربت 54 مليون سهم. وارتفع سهم «برجيل» بنسبة 2.6% عند 2.38 درهم، وبتداولات قاربت 16 سهماً.

وكان سهم «أركان لمواد البناء» أكثر الأسهم تداولاً خلال جلسة أمس، إذ ارتفع بالنسبة القصوى عند 1.54 درهم، وبتداولات قاربت 108 ملايين سهم.

كما ارتفعت أسهم أخرى من بينها «بنك الشارقة» 14.47%، و«الحياة للتأمين» 14.8%، و«الواحة كابيتال» 11.85%.

وارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.8% عند 0.258 درهم، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم.

وارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.2% عند 5.82 دراهم، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم، بينما أغلق سهما «الإمارات دبي الوطني» و«سالك» عند سعرهما السابق 13.25 درهماً، و2.29 درهم على التوالي.