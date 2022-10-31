سوق أبوظبي يقفز لأعلى مستوي في تاريخه بمكاسب 223 مليار درهم خلال أكتوبر

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية، مكاسبه خلال تداولات شهر أكتوبر، بعدما ربح رأسماله السوقي ما يناهز 223 مليار درهم مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديد متضمنة "برجيل" و"بيانات".

وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فاداكس 15" خلال شهر أكتوبر بنسبة 7.03% او ما يعادل 661.43 نقطة ليغلق عند مستوى 10394.02 نقطة، فيما نما مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 6.78% ليبلغ مستوى 10412.25 نقطة ليسجل المؤشرين بذلك أعلى مستوي في تاريخهما.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر قطاع المالية بنسبة 7.57% والاتصالات 10.15% والخدمات 32.78% والصناعة 1.29% والطاقة بنسبة 0.46%، كما صعدت أسهم "العالمية القابضة" 13.2% و"أبوظبي الأول" 0.2% و"طاقة" 32.7% و"أبوظبي التجاري" 4.97% و"موانئ أبوظبي" 10.3% و"إي آند" 10.4% و"الدار" 2.6%.

في غضون ذلك ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة من 2.781 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 3.004 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر الجاري، موزعة بواقع 2.432 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و572.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 34 مليار درهم خلال أكتوبر، منها 27.9 مليار في سوق أبوظبي و6.2 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 8.2 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 389 ألف صفقة.

وفى سوق دبي المالي، بلغ المؤشر العام مستوي 3331.76 نقطة مع صعود أسهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 3.1% و"إعمار العقارية" 4.6% و"تيكوم" 1.3% و"سالك" 4.1%.