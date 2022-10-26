1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 371 مبايعة بقيمة 1.01 مليار درهم منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 191.71 مليون درهم و339 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 820.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 164.26 مليون درهم منها 29 رهنا لأراض بقيمة 74.92 مليون درهم و49 رهنا لفلل وشقق بقيمة 89.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة العوير الأولى بقيمة 18 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 57.07 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 4 ملايين درهم.