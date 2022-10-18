85.7 مليار درهم مكاسب قياسية للأسهم المحلية في ختام التعاملات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 85.7 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في مختلف القطاعات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.799 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.885 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.302 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و583.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.56 مليار درهم موزعة بواقع 1.22 مليار درهم في سوق أبوظبي و339.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 443.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 3.71% ليتجاوز حاجز 10 الألف نقطة مجدداً مغلقاً عند 10065.24 نقطة ليحقق بذلك أعلى مستوياته منذ 22 سبتمبر الماضي.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم "العالمية القابضة" بنسبة 8.3% ليغلق عند 388.8 درهم وسط تداولات نشطة تجاوزت 337.8 مليون درهم، ليتصدر بذلك قائمة الأنشط بالقيم، كما ارتفع "ألفا ظبي" بنسبة 2.49% و"أبوظبي الأول" بنسبة 2.43% و"أبوظبي الإسلامي" بنسبة 1.56% و"أبوظبي التجاري" 0.89% و"إي آند" 0.76% و"الدار" 0.69%.

وواصل سهم "طيران أبوظبي" مكاسبه ليرتفع اليوم بنسبة 14.86% بعد إعلان شركة "القابضة" أمس، تقديم عرض إلى شركة طيران أبوظبي يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100% في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية إضافة إلى حصتها البالغة 50% من رأس مال شركة "جال"، لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات.

وفى سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.98% أو ما يعادل 33.11 نقطة ليغلق عند مستوي 3410.06 نقطة بدعم صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 1.11% والبنوك بنسبة 1.07% والنقل بنسبة 1.18%.

ودعمت أسهم البنوك صعود سوق دبي مع ارتفاع "دبي الإسلامي" بنسبة 1.5% و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 0.76%، كما ارتفعت أسهم العقار بقيادة "إعمار العقارية" بعد نموه بنسبة 0.82%، فيما زاد "إعمار للتطوير" بنسبة 1.76% و"تيكوم" 0.43%.

وارتفعت أسهم قطاع النقل مع صعود "العربية للطيران" بنسبة 1.48% و"أرامكس" بنسبة 0.53% و"سالك" بنسبة 0.89%، كما ارتفع سهم "ديوا" في قطاع المرافق بنسبة 1.2%.