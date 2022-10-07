41.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

حققت الأسهم المحلية مكاسب، أسبوعية بقيمة 41.5 مليار درهم، حصيلة خمس جلسات من الأداء المتباين، تم حسمها أمس بجلسة نهاية الأسبوع لصالح المسار الصاعد.

وتصدت المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي لمحاولات جنى الأرباح، فجاءت الانخفاضات بسيطة في جلستين تقريباً.

وبحسب بيانات السوقين، سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوقين بنهاية تعاملات أمس، تريليونين و823 مليار درهم مقارنة مع تريليونين و781.5 مليار درهم نهاية جلسة الجمعة السابقة (30 سبتمبر).

ورغم التراجع الذي شهدته جلستان تقريباً خلال الأسبوع، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي على مدار الأسبوع، بحدود 34 نقطة تعادل نسبة 1% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.

وحقق المؤشر العام لسوق أبوظبي، ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2% مضيفاً 161 نقطة باللون الأخضر.

وخلال جلسة أمس، أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً بنسبة 0.7% عند مستوى 3373 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 184 مليون درهم.

وشهدت جلسة أمس، ارتفاع أسهم 16 شركة من أصل 32 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت ثلاث شركات على ثبات.

وفي سوق أبوظبي، أنهى المؤشر العام، التداولات مرتفعاً بنسبة 0.2%، عند مستوى 9872 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار درهم.

ومن أصل 57 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 24 شركة، وبقيت تسع شركات على ثبات.