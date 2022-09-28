مكاسب سوق أبوظبي تتجاوز 9.5 مليارات درهم في منتصف الأسبوع

ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية ما يربو على 9.5 مليارات درهم في ختام تعاملات اليوم مدعوماً بمكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقار والطاقة، فيما أغلق سوق دبي عند مستوى 3343.27 نقطة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 2.774 تريليون درهم موزعة بواقع 2.216 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و558.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" مرتفعاً بنسبة 0.45% عند مستوي 9739.91 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 2.1% والعقار 1.9% والمالي بنسبة 0.73% والصناعة 0.5%.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.55 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و260.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 307.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 18.4 ألف صفقة.

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم "أبوظبي التجاري" بنسبة 3.69% و"أبوظبي الأول" 2.39% و"طاقة" 2.12% و"الدار" 2.11% و"ألفا ظبي" 0.87% و"الياه سات" 0.36%، كما صعد سهم "أدنوك للتوزيع" بأكثر من 4.5% مع إعلان الشركة اليوم الموافقة على دفع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2022 بقيمة 1.285 مليار درهم أو ما يعادل 10.285 فلس للسهم الواحد.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 286 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً نحو 108.5 مليون درهم، ثم "طاقة" بسيولة تجاوزت 98 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع "دو" 0.85% و"ارامكس" 0.53% و"الخليج للملاحة" 1.97% و"دار التكافل" 1.08%، وتصدر "إعمار العقارية" قائمة الأنشط بسيولة 101.4 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" بنحو 43.2 مليون درهم، ثم "إعمار للتطوير" بنحو 28.6 مليون درهم.