3.5 مليارات درهم مكاسب «دبي المالي» في ثانية جلسات الأسبوع

سجل سوق دبي المالي أرباحاً بلغت أكثر من 3.5 مليارات درهم في ختام تعاملات، أمس، مدعوماً بمكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والنقل والاستثمار، فيما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9696.47 نقطة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 2.768 تريليون درهم موزعة بواقع 2.206 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و562.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في «دبي المالي».

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.71% أو ما يعادل 24 نقطة ليغلق عند 3373.04 نقطة مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.98% والاستثمار بنسبة 0.57% والنقل بنسبة 1.59%.

من جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند 9696.47 نقطة، فيما وصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» إلى 9733.43 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.71 مليار درهم موزعة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي و311.4 مليون درهم في سوق دبي.

وجرى التداول على نحو 296.8 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 19.2 ألف صفقة.

وارتفع في سوق أبوظبي، «أبوظبي الأول» بنسبة 0.11% و«بروج» 0.69% و«دانة غاز» 0.99% و«أبوظبي لبناء السفن» 1.3% و«الجرافات البحرية» 1.52%، فيما تصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 303.3 ملايين درهم ليغلق عند 356.9 درهماً.

أما في سوق دبي المالي، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5.2% و«دبي للاستثمار» 0.85% و«تيكوم» 0.85% و«العربية للطيران» 1.98%، و«أملاك للتمويل» 1.9%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً نحو 143.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 61.4 مليون درهم.