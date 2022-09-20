الأسهم المحلية تربح 24.7 مليار درهم خلال تعاملات الثلاثاء

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 24.7 مليار درهم وسط عمليات شرائية للأجانب استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.794 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.819 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.243 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و575.19 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 2.41 مليار درهم موزعة بواقع 1.829 مليار درهم في سوق أبوظبي و583.49 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 669.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.2 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 132.5 مليون درهم في السوقين كمحصلة شراء موزعة بواقع 19.56 مليون لسوق أبوظبي و112.9 مليون لسوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 585.1 مليون درهم، مقابل مبيعات لنحو 452.5 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 10.37% ليغلق عند 10123.54 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 0.39% ليقفل عند 10135.47 نقطة، مع ارتفاع مؤشرات قطاعات الاتصالات 2.84% والمواد الأساسية 1.13% والطاقة 1.49% والعقار 0.11%.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "طاقة" بنسبة 5.45% و"أي آند - اتصالات سابقاً" 2.9% و"فيرتيغلوب" 1.24% و"أدنوك للحفر" 1.12% و"بروج" 1.02%، كما ارتفع "العالمية القابضة" بنحو 0.96% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة جاوزت 653.7 مليون درهم.

وفي سوق دبي، صعد المؤشر العام بنسبة 0.68% ليغلق عند 3497.88 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 1.56% والاستثمار 1.39% والبنوك 0.29% والنقل 0.34%.

دعم ارتفاع سوق دبي نمو أسهم العقار بقيادة "إعمار العقارية" بعد صعوده بنسبة 1.56% متصدراً قائمة النشاط بسيولة جاوزت 299 مليون درهم، كما ارتفع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1.31% و"ديوا" بنحو 0.39%.