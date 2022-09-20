1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 439 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 494.64 مليون درهم و357 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 758.25 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جبل على الصناعية الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 240.64 مليون درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 9.19 مليون درهم و55 رهونات فلل وشقق بقيمة 231.44 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 132 مليون درهم وأخري في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 20 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 175.81 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 147 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.