الأسهم لأعلى مستوياتها في 3 أسابيع بمكاسب 42 مليار درهم

ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 42 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مستمدة الدعم من الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار والمرافق.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.717 تريليون درهم، في نهاية جلسة، أول من أمس، إلى 2.759 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.188 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و566.47 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مرتفعاً بنسبة 0.4% عند مستوى 10015 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.5% عند 18.9 درهماً، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم. كما ارتفع سهماً «طاقة» و«ملتيبلاي» بالنسبة القصوى عند 1.8 درهم، و2.9 درهم على التوالي، وذلك بعد يوم من إعلان استحواذ شركة «ملتيبلاي»، التابعة للشركة العالمية القابضة، على 7.3% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» مقابل 10 مليارات درهم.

وتمتلك «طاقة» عدداً من المشروعات الاستثمارية الكبيرة في مجال توليد الطاقة والمياه وأصول النقل والتوزيع، إضافة إلى عملها في مجال التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الطبيعي. وتمتدّ أنشطة طاقة وأعمالها إلى 11 دولة، ومن المخطّط أن تشكّل مصادر الطاقة المتجدّدة نسبة 30%، على الأقل من محفظة توليد الطاقة التابعة للشركة. وارتفع سهم «دانة غاز» بنسبة 1.9% عند 0.95 درهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.9% عند مستوى 3463 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 880 مليون درهم، وذلك مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1% عند 6.04 دراهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم، إضافة إلى ارتفاع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 5.7% عند 0.317 درهم، وبتداولات قاربت 19 مليون سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 1.6% عند 6.39 دراهم، وبتداولات تجاوزت 52 مليون سهم.

واستقر سهم «الإمارات دبي الوطني» عند سعره السابق الواقع عند 12.90 درهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم، بينما انخفض سهم «الإثمار القابضة» بنسبة 6.9% عند 0.202 درهم، وبتداولات تجاوزت 16 مليون سهم.

إدراج «الحبتور» في «دبي المالي» خلال عامين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، محمد الحبتور، إن «المجموعة تعتزم إدراج مجموعة الحبتور في سوق دبي المالي خلال عامين من الآن». وأشار في تصريحات صحافية أمس، إلى أن الإدراج الذي تسعى له المجموعة سيكون بحسب ظروف السوق.

وأوضح أن مخصصات المجموعة للاستثمار تصل لنحو ثلاثة مليارات درهم، مبيناً أن حجم الاستثمار في «الحبتور سيتي» يبلغ تقريباً 3.5 مليارات دولار.

وقال إن السوق العقارية بدبي في اتجاه صعودي، مشيراً إلى أنه تم بيع 8 بنتهاوس من إجمالي 12 بنتهاوس تم طرحها في الأبراج الثلاثة في مدينة الحبتور، وذلك خلال الفترة الماضية، متوقعاً بيع بقية الوحدات خلال العام الجاري، بالتزامن مع انتعاش السوق حالياً، والتي تؤكدها الأرقام الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.