3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 345 مبايعة بقيمة 2.78 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 2.27 مليار درهم و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 503.09 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 255 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه تليها مبايعة بقيمة 181 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه تليها مبايعة بقيمة 173 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه.

وتصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وتلتها منطقة جميرا الثانيه بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 191.85 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 78.15 مليون درهم و59 رهونات فلل وشقق بقيمة 113.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 30 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 50.79 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 10 مليون درهم.