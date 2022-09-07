1.9 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 508 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 225.21 مليون درهم و448 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 920.51 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 92 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 108 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 737.29 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 554.04 مليون درهم و66 رهونات فلل وشقق بقيمة 183.26 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمريه بقيمة 382 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 153 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 84.81 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 45 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الثالثة بقيمة 6 مليون درهم.