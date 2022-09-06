سيولة التداول في الأسهم تتجاوز 1.7 مليار درهم

اجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، أكثر من 1.7 مليار درهم، بحجم تداولات 316.29 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16.2 ألف صفقة.

وتفصيلاً، تراجع أداء أسواق المال المحلية، مع اتجاه أنظار المتعاملين للتطورات، بشأن طرح شركات حكومية جديدة، والتي سيأتي في مقدمتها شركة «سالك» للتعرفة المرورية.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته أمس، منخفضاً بنسبة 1.17% عند مستوى 3354 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 403 ملايين درهم. وشهد السوق انخفاض أسهم 23 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها أمس، بينما ارتفعت أسهم ست شركات، وبقيت أربع على ثبات.

وانخفض أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.94%، و«الاتحاد العقارية» بنسبة1.92%، و«ديار للتطوير» بنسبة 2% عند 0.520 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.7%، عند مستوى 9682 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 52 شركة، تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 34 أخرى، وبقيت أربع على ثبات.

وتراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.2% عند 18.34 درهماً، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم.