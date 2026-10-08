الأسهم الأميركية تتراجع مع ارتفاع عوائد السندات وقفزة أسعار النفط

تراجعت الأسهم الأميركية في مستهل تعاملات اليوم، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود أسعار النفط، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، ما زاد الضغوط على المستثمرين.

وانخفض مؤشر "S&P 500" بنسبة 0.3%، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.5%، بينما هبط مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.25%، بحسب "سي إن بي سي" العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس إلى 5.288%، فيما زاد عائد السندات لأجل عامين بأكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 4.798%.

وجاء ارتفاع العوائد بعدما قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار النفط بعدما، قال ترامب إنه لا يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب.

وارتفع خام برنت بنسبة 4% إلى نحو 104 دولارات للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4% إلى نحو 92 دولاراً.

وتعرضت القطاعات الأكثر حساسية لارتفاع تكاليف الاقتراض، وعلى رأسها البنوك وشركات التكنولوجيا، لضغوط مجدداً.

وانخفضت أسهم "إنتل" و"مارفل تكنولوجي" بأكثر من 2% لكل منهما، فيما تراجعت أسهم "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" بنحو 1%.

وزادت عوائد السندات وارتفاع أسعار النفط من تقلبات أسواق الأسهم خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

ورغم الضغوط، لايزال العديد من المستثمرين يتبنون نظرة متفائلة تجاه سوق الأسهم، مع ترقب انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات، الذي يرون أنه قد يمنح السوق دفعة جديدة لمواصلة الصعود.