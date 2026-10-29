أكبر خسارة بالقيمة السوقية لشركة أميركية في التاريخ.. ألفابيت تخسر نصف تريليون دولار

هوت أسهم شركة ألفابيت، المالكة لغوغل، بأكثر من 13% خلال تعاملات الخميس في وول ستريت، لتتجه الشركة نحو خسارة تقارب نصف تريليون دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، بعد نتائج فصلية كشفت تباطؤ نمو إيرادات محرك البحث وارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بصورة أثارت مخاوف المستثمرين بشأن العائد على الاستثمارات الضخمة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة تتجه إلى تسجيل واحدة من أكبر خسائر القيمة السوقية في تاريخ الشركات الأميركية، في ظل ضغوط بيع امتدت إلى أسهم التكنولوجيا ومؤشر ناسداك.

وجاء الهبوط بعدما أعلنت ألفابيت، الأربعاء، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 25% إلى 127.6 مليار دولار، لكنها جاءت من دون توقعات المحللين البالغة 128.2 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن التي أوردتها وكالة رويترز.

وتراجع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة بنسبة 25% إلى 26.17 مليار دولار، مقابل نحو 34.98 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، في حين انخفضت ربحية السهم المعلنة إلى 2.12 دولار من 2.87 دولار.