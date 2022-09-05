2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 568 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 65 مبايعة للأراضي بقيمة 323.78 مليون درهم و503 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في القصيص الاولى بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبيه الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة ام الشيف.

وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 483 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 197.58 مليون درهم منها 22 رهنا لأراضي بقيمة 32.8 مليون درهم و71 رهونات فلل وشقق بقيمة 164.78 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 26 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 21 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 858.27 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 352 مليون درهم وأخري في منطقة الممزر بقيمة 90 مليون درهم.