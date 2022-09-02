القيمة السوقية للأسهم المحلية تصل لـ 2.63 تريليون درهم بنهاية تعاملات الجمعة

بلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية، في نهاية جلسة الجمعة نحو 2.63 تريليون رهم موزعة بواقع 2.07 تريليونا لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و561.21 مليار درهم لسوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات أمس، متجاوزة 1.24 مليار درهم، بحجم تداولات 141.79 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12.29 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته أمس منخفضاً بنسبة 0.6% عند مستوى 3394 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 199 مليون درهم. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع أسهم 16 شركة من أصل 32 شركة تم تداولها أمس، بينما ارتفعت أسهم 11 شركة، وبقيت خمسة على ثبات.

وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.6%، وسهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.7%، وسهم «الإمارات دبي الوطني» 0.76%، وسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.85%.



وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم شركة «سوق دبي المالي» الذي تراجع بنسبة 1.72% عند 1.71 درهم، وبتداولات تجاوزت 15.67 مليون سهم، بقيمة 26.76 ملايين درهم.

وعلى المستوى الأسبوعي فقد سجل المؤشر العام لسوق دبي تراجعا بنسبة تجاوزت 1.9% فاقدا بذلك 69 نقطة مقارنة باغلاق جلسة الجمعة الموافق 26 أغسطس 2022.

فيما ارتفع مؤشر سوق «أبوظبي فوتسي للأوراق المالية» في ختام جلسة الجمعة، بنسبة 0.4%، عند مستوى 9751.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.05 مليار درهم. وجاء ذلك مع تداول أسهم 51 شركة، منها 18 شركة مرتفعة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة، وبقيت 10 على ثبات.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.1%، وسهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.9% عند 4.39 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم، وسهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 0.2% عند 0.6 درهم، وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم. فيما انخفض سهم «دانة غاز» بنسبة 0.8% عند 0.947 درهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

وكان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم تداولاً في السوق، مستقراً عند 2.11 درهم، وبتداولات قاربت 40.29 مليون سهم.

وعلى المستوى الأسبوعي فقد سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي تراجعا بنسبة تقدر بنحو 3.5% فاقدا بذلك 346 نقطة مقارنة باغلاق جلسة الجمعة الموافق 26 أغسطس 2022.