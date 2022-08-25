"إعمار للتسوّق" تبرم اتفاقية مع "نون" لبيع كامل حصّتها في "نمشي"

أعلنت إعمار لإدارة مراكز التسوّق، الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية، وشركة نون إيه دي هولدينجز ليمتد "نون"، اليوم عن توقيع العقود النهائية اللازمة لقيام شركة إعمار لمراكز التسوّق ببيع كامل حصصها في شركة نمشي هولدينج ليميتد "نمشي" لصالح شركة نون بمقابل نقدي إجمالي قدره 1.23 مليار درهم /335.2 مليون دولار/.

ويمثّل المقابل المحدّد زيادة قدرها 127 مليون درهم على إجمالي استثمارات إعمار لإدارة مراكز التسوّق في " نمشي" بما في ذلك مقابل الشراء والاستثمار اللاحق.

وتتماشى الصفقة مع استراتيجية إعمار للتخلّي عن الأصول التي لا تعتبر جوهرية بالنسبة لأعمالها الأساسية من أجل ضمان القيمة المستدامة لمساهميها.

وستستثمر إعمار عائدات الصفقة في أعمالها الأساسية في مجال التطوير العقاري بما يتماشى مع استراتيجية إعمار لإعادة توزيع رأس المال ضمن المجموعة مع التركيز على الاستثمار في الأعمال التجارية ذات القيمة الاستراتيجية الأساسية.

ومن المتوقّع إغلاق الصفقة في غضون الأشهر الستّة المقبلة، بشرط استيفاء شروط مختلفة، ومن ضمنها الموافقات النظامية النهائية والحصول على الموافقة من مساهمي إعمار، من بين أمور أخرى.

وكانت كلّ من شركتي "الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة" و"لينكليترز ال ال بي ، قد قدّمتا الاستشارة المالية والقانونية لشركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق بشأن الصفقة.. فيما قدمت شركتا "كريدي سويس"، و"كلايد اند كو ال ال بي"، الاستشارة المالية والقانونية لشركة نون بخصوص الصفقة ذاتها.