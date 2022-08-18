2.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، أكثر من 2.6 مليار درهم.

وذكرت الدائرة في بيان أنها شهدت تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.96 مليار درهم، منها 68 مبايعة لأراض بقيمة 933.34 مليون درهم و484 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.02 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 683.91 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 21 هبة بقيمة 16.52 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 400 مليون درهم في منطقة الوصل، تلتها مبايعة بـ205 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مبايعة بقيمة 116 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت "الحبية الخامسة" المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في منطقة اليفرة 2، بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة ستة ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 163 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعتين في منطقة نخلة جميرا، الأولى بقيمة 55 مليون درهم، والثانية بـ24 مليون درهم.

وتصدرت "الخليج التجاري"، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 115 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم، وثالثة في "البرشاء جنوب الرابعة" بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.