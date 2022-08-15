سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.66 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع

تباين أداء أسواق المال المحلية في ختام جلسة نهاية جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع، ليتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً، مقابل ارتفاع سوق دبي المالي قرب مستوي 3400 نقطة.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بلغت 1.66 مليار درهم، بحجم تداولات 649.77 مليون سهم، من خلال تنفيذ 19.21 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق «سوق دبي المالي»، تعاملاته اليوم مرتفعا بنسبة 0.1% عند مستوى 3397 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 329 مليون درهم.

ومن أصل 33 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت 4 شركات على ثبات.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.1% عند 5.67 دراهم، وبتداولات قاربت 20 مليون سهم، وارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 2.3% عند سعر 0.538 وبتداولات قاربت 40 مليون سهم.

فيما انخفض سهم «سلامة للتأمين» بنسبة 3.9 % عند سعر 0.499 درهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، بينما انخفض سهم «جي إف إتش المالية» بنسبة 1.8 % عند 1.09 درهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا، سهم «أملاك للتمويل» الذي ارتفع بنسبة 8.7% عند 0.637 درهم، وبتداولات جاوزت 55 مليون سهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.5% عند مستوى 10235.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.33 مليار درهم.

وشهد السوق ارتفاع أسهم 18 شركة من أصل 54 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 27 شركة، وبقيت 9 على ثبات.

وانخفض سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 4.5% عند 4.66 دراهم، وبتداولات جاوزت 15 مليون سهم. وتراجع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 2% عند 2.02 درهم وبتدولات تجاوزت 46 مليون سهم. كما انخفض سهم «دانة غاز» بنسبة 1.3% عند 0.979 درهم وبتدولات تجاوزت 13 مليون درهم.

وانخفض سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.6% عند 341 درهما، واستقر سهم «أبوظبي الأول» عند مستوى 20.5 درهما.

وكان أكثر الأسهم تداولا، سهم «إشراق القابضة» منخفضا بنسبة 2.1% عند 0.630 درهم، وبتداولات تجاوزت 272 مليون سهم.