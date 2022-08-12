الأسهم المحلية تكسب 71.3 مليار درهم في 5 جلسات

سجلت الأسهم المحلية مكاسب سوقية تجاوزت 71.3 مليار درهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، منها 62 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و9.3 مليارات درهم لسوق دبي المالي، وذلك جراء استمرار تفاعل الأسواق إيجاباً مع إعلان الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي، خلال الأسبوع، بنسبة 3.6% أو ما يعادل 357.6 نقطة ليغلق عند 10286.76 نقطة، بعد أن وصل خلال جلسة أول من أمس، إلى مستوى 10356.38 نقطة بالغاً أعلى مستوى في تاريخه.

وعزّز صعود سوق أبوظبي المكاسب القوية لمؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.34% ومؤشر قطاع الطاقة بنسبة 6.32%، والمؤشر المالي بنسبة 4.98%، والمؤشر العقاري 1.82%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.59%.

وصعد سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 12.96% بعد إعلان الشركة مطلع الأسبوع تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 1.56 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، كما زاد سهم «العالمية القابضة» بنسبة 6.19%.

وارتفعت أسهم البنوك مع صعود سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 4.7% و«بنك أبوظبي التجاري» 4.29%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.03%، و«الشارقة الإسلامي» 2.2%. من جهته، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي خلال الأسبوع بنسبة 2.35% توازي 77.9 نقطة ليغلق عند 3395.01 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ الثامن من يونيو الماضي، بدعم نمو مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.22% والاستثمار بنسبة 5.3% والعقارات بنسبة 3.4%. وصعدت أسهم البنوك في سوق دبي مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.58% و«دبي الإسلامي» بنسبة 2.59%، وفي قطاع الاستثمار ارتفع «دبي للاستثمار» بنسبة 6.89% وزاد «سوق دبي المالي» 3.53%. وزاد سهم «ديوا» بنسبة 1.6% مع إعلان الهيئة تحقيقها إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم، وصافي أرباح بنحو 3.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

إلى ذلك، تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس الجمعة، مع سيطرة عمليات جني الأرباح على سلوك المتعاملين في سوق أبوظبي، حيث تراجع مؤشره بنسبة 0.6%، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار درهم. أما سوق دبي، فارتفع مؤشره في تعاملات أمس، بنسبة 0.3%، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 271 مليون درهم.

رأس المال السوقي

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية، من 2.63 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، إلى 2.703 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.136 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و566.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 9.13 مليارات درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 7.58 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.55 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 2.083 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 81.6 ألف صفقة.

• مؤشر سوق أبوظبي وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه بنهاية جلسة الخميس الماضي.

• %2.35 ارتفاعاً في مؤشر سوق دبي المالي خلال أسبوع.