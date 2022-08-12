9.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 9.7 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، تسجيل 1893 مبايعة بقيمة 4.75 مليارات درهم، منها 326 مبايعة لأراض بقيمة 1.64 مليار درهم و1567 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.12 مليارات درهم، فيما سجلت 4.65 مليارات درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 66 هبة بقيمة 327.45 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 352 مليون درهم في منطقة ند حصة، تلتها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، ثم مبايعة بـ42 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت «الحبية الخامسة»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 214 مبايعة بقيمة 595 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 39 مبايعة بـ164 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 2» بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «الخليج التجاري»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 172 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 161 مبايعة بـ565 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 161 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم.