سوق أبوظبي يتجاوز 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ أبريل الماضي

ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية خلال تعاملات جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يزيد على 37.4 مليار درهم، مع استمرار تفاعلها بشكل إيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 2.1%، عند مستوى 10136 نقطة، ليتجاوز بذلك مستوى الـ10 آلاف لأول مرة منذ 11 أبريل الماضي، أو ما يعادل أربعة أشهر، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم، كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.94%.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.63 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 2.668 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 51 شركة تم تداول أسهمها في سوق أبوظبي أمس، بينما انخفضت أسهم 22 شركة، وبقيت خمس شركات على ثبات.

وأغلق سهم «أبوظبي الأول» مرتفعاً بنسبة 1.2% عند 19.82 درهماً، بتداولات قاربت 11 مليون سهم.

وارتفع سهم «بروج» بنسبة 1.4% عند 2.99 درهم، بتداولات تجاوزت 35 مليون سهم. وكان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم تداولاً، مرتفعاً بنسبة 1% عند 2.03 درهم، بتداولات تجاوزت 48 مليون سهم.

كما أغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس مرتفعاً بنسبة 0.94% عند مستوى 3348.5 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 252 مليون درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 16 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 12 شركة، وبقيت شركة واحدة على ثبات.

وأغلق سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 0.9% عند 5.46 دراهم، بتداولات قاربت 12 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «دبي للإستثمار» بنسبة 5.6% عند 2.45 درهم، بتداولات قاربت 16 مليون سهم،

وارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.7% عند 5.9 دراهم، بتداولات تجاوزت ستة ملايين سهم، بينما انخفض سهم «تيكوم» بنسبة 0.8% عند 2.39 درهم، بتداولات تجاوزت مليون سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «الاتحاد العقارية» منخفضاً بنسبة 3.6 % عند 0.241 درهم، بتداولات قاربت 22 مليون سهم.

• مؤشر سوق دبي المالي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.94% عند مستوى 3348.5 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 252 مليون درهم.