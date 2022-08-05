1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 420 مبايعة بقيمة 821.28 مليون درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 230.26 مليون درهم و349 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 591.02 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3، أهم المبايعات.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 301.58 مليون درهم، وشهدت الهبات، تسجيل 25 هبة بقيمة 30.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.