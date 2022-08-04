سيولة التداول في الأسهم المحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم

تراجع أداء أسواق المال المحلية في ختام جلسة أمس مع اتجاه أنظار المتعاملين لمواصلة الشركات المدرجة الإعلان عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري. واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات أمس، متجاوزة 1.8 مليار درهم، بحجم تداولات 419.12 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15.94 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته أمس منخفضاً بنسبة 0.27% عند مستوى 3338.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 258.99 مليون درهم. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسهم 13 شركة من أصل 31 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت ثلاث على ثبات.

وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.09%، وسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.39%، وشركة «سوق دبي المالي» 3.5%، وسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.5%. كما انخفض سهم «مصرف عجمان» بنسبة 2.66%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «أملاك للتمويل» الذي ارتفع بنسبة 2.29% عند 0.580 درهم، وبتداولات تجاوزت 17.70 مليون سهم، بقيمة 10.47 ملايين درهم، بعد ما أعلنت الشركة عن نمو صافي ربحها 35% إلى 266 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2022، مقارنة بصافي ربح قدره 197 مليون درهم للنصف الأول من 2021.

واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد والأصول خلال هذه الفترة، حيث سجلت الشركة مكاسب قدرها 225 مليون درهم من ترتيبات تسوية الديون، وأسهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 565 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بمقدار 120 مليون درهم).

كما تراجع مؤشر سوق «أبوظبي فوتسي للأوراق المالية» في ختام جلسة أمس، بنسبة 0.5%، عند مستوى 9852 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم. وجاء ذلك مع تداول أسهم 57 شركة، منها 17 شركة مرتفعة، بينما انخفضت أسهم 30 شركة، وبقيت 10 على ثبات.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2%، وسهم «فيرتيغلوب» بنسبة 1.9% عند 5.43 دراهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم. فيما انخفض سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.2% عند 4.93 دراهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.

وكان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم تداولاً في السوق، مرتفعاً بنسبة 11.5% عند 2.04 درهم، وبتداولات قاربت 118 مليون سهم.