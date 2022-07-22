83.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: مدحت السويفي - دبي

حققت الأسهم المحلية مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 83.7 مليار درهم، لتصل مجمل القيمة السوقية إلى 2 تريليون و472 مليار درهم، حيث ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية ما قيمته 65.8 مليار درهم إلى 1 تريليون و923 مليار درهم.

كما ربح سوق دبي المالي 17.9 مليار درهم خلال الأسبوع لتصل القيمة السوقية إلى 548.2 مليار درهم.

وتفصيلاً، سجلت سيولة الأسواق الأسبوعية نحو 7.14 مليارات درهم، منها 1.062 مليار درهم في سوق دبي، و6.078 مليار درهم في سوق أبوظبي، وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم 1.154 مليار سهم، توزعت بواقع 762.92 مليون سهم في أبوظبي، و391.12 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك عبر تنفيذ 66092 صفقة.

وبحسب محللون أسواق المال، جاء الأداء الإيجابي مدعوما بنتائج الشركات القوية والتي شجعت المستثمرين على تكثيف عملياتهم الشرائية.

وأقفل سوق دبي المالي في جلسة الجمعة مرتفعا بشكل طفيف وبواقع نقطة، عند مستوى 3257 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 202 مليون درهم.

بالإقفال عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 97 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 3% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضي 15 يوليو 2022.

وشهد السوق ارتفاع أسهم 18 شركة من أصل 31 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 7 شركات، وبقيت 6 على ثبات.

واٌغلق سهم «إعمار العقارية» منخفضا بنسبة 0.2% عند 5.37 درهم، وسط تداولات قاربت 8 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "الاتحاد العقارية» بنسبة 0.4% عند 0.234%، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.

وارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 4.2% عند 1.72 درهم، وبتداولات قاربت 15 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 1.9% عند 0.488 درهم، وبتداولات قاربت 6 ملايين سهم.

وانخفض سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.2% عند 12.80 درهم، وبتداولات قاربت مليوني سهم، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.3% عند 5.80 درهم، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم.

أغلق مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية اليوم مرتفعا بنسبة 0.7%، عند مستوى 9660 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

بالإغلاق عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 473 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 5% مقارنة بإقفاله يوم الجمعة الماضي 15 يوليو 2022.

ومن أصل 49 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت 6 على ثبات.

وأغلق سهم «أبوظبي الأول» مرتفعا بنسبة 1.4% عند 19.98 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 3.6% عند 0.348 درهم، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.

وارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.5% عند 4.21 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 2.8% عند 1.81 درهم، وبتداولات قاربت 38 مليون سهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news