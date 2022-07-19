أسواق المال تختتم جلسة التداول بـ9 مليارات درهم مكاسب سوقية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

صعدت أسواق المال المحلية مع ختام تداولات، اليوم، مسجلة مكاسب سوقية بقيمة بلغت نحو تسعة مليارات درهم، موزعة بين 3.6 مليارات درهم في سوق دبي المالي، و5.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.49% وبواقع 15.53 نقطة، ليغلق عند مستوى 3186.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 214.48 مليون درهم.

كما ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 535.89 مليار درهم إلى 539.48 مليار درهم، ليربح السوق ما قيمته 3.59 مليارات درهم.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 12 شركة من أصل 29 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 12 شركة، وبقيت أسهم خمس شركات على ثبات.



وتصدر سهم «دو» الارتفاعات بنسبة 6.94% عند 6.16 دراهم، وبتداولات قاربت 6.84 ملايين درهم، كما ارتفع سهم «دار التكافل» بنسبة 1.97% عند 0.979 درهم، وبتداولات جاوزت 137.19 ألف درهم.

بدوره، ارتفع سهم «تعاونية الاتحاد» في ثاني جلسات تداولاته في السوق بنسبة 1.69% عند 3.62 دراهم، وبتداولات قاربت 10.2 ملايين درهم.

وكان سهم «إعمار العقارية» الأكثر تداولاً، والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.56% بالغاً 5.34 دراهم، بتداولات قاربت 67.18 مليون درهم وحجم تداول بلغ 12.6 مليون سهم، تلاه سهم مجموعة «تيكوم» الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 1.3% بالغاً 2.33 درهم، وبتداولات قاربت 21.38 مليون درهم وحجم تداول 9.14 ملايين سهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية جلسة أمس بنسبة 0.55% عند مستوى 9249.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.18 مليار درهم.

ومن أصل 50 شركة تم تداول أسهمها، فقد ارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت أسهم تسع شركات على ثبات.

بدوره، أقفل سهم «أبوظبي الأول» مرتفعاً بنسبة 0.8% عند 18.80 درهماً، وبتداولات جاوزت 10 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 2% عند 26.04 درهماً، وبتداولات قاربت مليوني سهم.

وارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.6% عند 1.74 درهم، وبتداولات قاربت 36 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.7% عند 4.24 دراهم وبتداولات جاوزت 11 مليون سهم.

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