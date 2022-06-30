الأسواق المحلية تستقطب سيولة تجاوزت 2 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات، اليوم، "اخر تداولات شهر يونيو"، سيولة تجاوزت 2.03 مليار درهم بتداول 330.15 مليون سهم عبر تنفيذ 16619 صفقة.

وتفصيلا، تراجع مؤشر سوق دبي المالي اليوم منخفضاً بنسبة 0.7% عند مستوى 3223 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 287 مليون درهم وأحجام بلغت 96.49 مليون درهم من خلال تنفيذ 4353 صفقة.

ومن أصل 28 شركة تم تداول أسهمها اليوم، انخفضت أسهم 18 شركة، بينما ارتفعت أسهم 7 شركات، وبقيت 3 على ثبات.

وانخفض سهم "سوق دبي المالي" بنسبة 1.8% عند 1.66 درهم، وبتداولات قليلة بلغت 6 ملايين سهم. وتراجع سهم الإمارات دبي الوطني 1.49% ونزل سهم العربية للطيران 1.88% إضافة لهبوط سهم إعمار للتطوير 1.16%.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم "الخليج للملاحة القابضة" المرتفع بنسبة 7.8% عند 0.277 درهم، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.

وتصدر الأسهم الأكثر تداولاً سهم "إعمار العقارية" المنخفض بنسبة 1.3% عند 5.20 درهم، وبتداولات بلغت 26 مليون سهم.

وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% عند مستوى 9313 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1752 مليون درهم وأحجام بلغت 233.66 مليون درهم من خلال تنفيذ 12266 صفقة.

وتراجع سهم "اتصالات الإمارات" بنسبة 2.8 % عند 26.10 درهم. وانخفض سهم "أدنوك للتوزيع" بـ 1.2% عند 4.22 درهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم. وتراجع سهم العالمية القابضة 0.73%.

وفي المقابل، ارتفع سهم "ألفاظبي" بنسبة 1.8% عند 27.36 درهم، بينما قفز سهم "دانة غاز" بنسبة 8% عند 1.09 درهم، وبتداولات بلغت 24 مليون سهم وزاد سهم أبوظبي الأول 0.97%.

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