تصرفات عقارات دبي تسجل 3.2 مليارات درهم

المصدر: دبي ــ وام

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الإثنين، 3.2 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 524 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم، منها 127 مبايعة لأراض بقيمة 520 مليون درهم، و397 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 874.71 مليون درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة»، ومبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 79 مبايعة بقيمة 189 مليون درهم، تلتها منطقة «معيصم الأول» بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم، وثالثة في «سيح شعيب 1» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.



الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «المركاض»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، ومبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة «معيصم الأول».

وتصدرت «الخليج التجاري المناطق» من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم، وثالثة في «برج خليفة» بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم.



الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 990.24 مليون درهم، منها 13 رهناً لأراض بقيمة 308.2 مليون درهم، و92 رهناً لفلل وشقق بقيمة 682.04 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 289 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مردف» بقيمة 194 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 834.91 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة «البدع» بقيمة 171 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الحمريه» بقيمة 155 مليون درهم.





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