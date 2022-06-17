«طيران الإمارات» تتيح إنهاء إجراءات السفر منزلياً لركاب «الأولى»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن إضافة تجربة متميّزة أخرى لمتعاملي الدرجة الأولى في دبي والشارقة، وذلك بتوفير خدمة إنهاء إجراءات السفر لهم في المنازل أو الفنادق، دون رسوم.

وأفادت في بيان بأن موظفيها يزورون المنازل أو الفنادق التي يقيم فيها المتعاملون في مواعيد محجوزة مسبقاً، لإكمال جميع إجراءات السفر، بما في ذلك التحقق من المستندات وتسجيل الأمتعة، وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، ثم ينقل الموظفون أمتعة المسافرين مباشرة إلى المطار، في حين يمكن للمسافرين التوجه إلى المطار في الوقت الذي يناسبهم بخدمة السيارة مع سائق المجانية المحجوزة مسبقاً، لافتة إلى أنها جهّزت «كاونتر» خاصاً في المطار لأية أمتعة قد تضاف في اللحظة الأخيرة.

وبحسب «طيران الإمارات»، فإنه يتعين على المتعاملين حجز خدمة إجراءات السفر المنزلية المجانية قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، مشيرة إلى أن آخر موعد لإنجاز الخدمة هو ست ساعات قبل إقلاع الطائرة.

إلى ذلك، وقعت «دناتا لخدمات التمثيل»، التابعة لـ«مجموعة دناتا للسفريات»، اتفاقية شراكة مع مجموعة «دويتشه هوسبيتاليتي» الفندقية الألمانية، لتكون بمثابة الشريك التمثيلي الحصري لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي توسع فيه المجموعة الألمانية تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي مع افتتاحها أخيراً «فندق شتيغنبرغر الدوحة» في قطر، و«فندق إنترسيتي جداف دبي ووترفرونت»، والاستحواذ على إدارة «مساكن الحمرا» وفندق «قرية الحمرا» في رأس الخيمة. كما ستفتتح قريباً فندق «إنترسيتي» آخر في مسقط، وفندق «جاز إن ذا سيتي» في دبي.

وستعمل «دناتا لخدمات التمثيل»، من خلال المبيعات الإقليمية والدعم التسويقي المكثف، على تعزيز حضور العلامة التجارية «دويتشه هوسبيتاليتي» في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير أعمال العدد المتزايد من الفنادق.

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