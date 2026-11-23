دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «جميرا»، التابعة لدبي القابضة، انضمام فندق «جميرا بحيرة كومو» إلى مجموعتها الفندقية في أوروبا، في خطوة تعزز حضور العلامة الإماراتية في أبرز الوجهات السياحية الفاخرة عالمياً، وتوسع خياراتها في السوق الإيطالية، ومن المقرر افتتاح الفندق، الواقع في قرية تورنو على ضفاف بحيرة كومو، خلال ربيع 2027، ليقدم تجربة إقامة، تجمع بين التصميم المعاصر والخصوصية والإطلالات الطبيعية.

ويضم الفندق، الذي كان يحمل سابقاً اسم «إيل سيرينو لاغو دي كومو»، 40 جناحاً فاخراً، صممتها المهندسة المعمارية والمصممة العالمية باتريسيا أوركيولا، مع اعتماد الحجر والخشب والنوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف والتراسات الواسعة، بما يحقق انسجاماً بين المساحات الداخلية والطبيعة المحيطة.

يضم الفندق، الذي كان يحمل سابقاً اسم «إيل سيرينو لاغو دي كومو»، 40 جناحاً فاخراً،

ومن أبرز خيارات الإقامة جناح «غراند دارسينا» الممتد على مساحة 200 متر مربع، والذي يوفر وصولاً مباشراً إلى البحيرة، إلى جانب جناح «سميرالدو بنتهاوس» بإطلالاته البانورامية، وحديقته الخاصة، وحوض الاستحمام الساخن.

وقال الرئيس التنفيذي لجميرا توماس ماير، إن اختيار بحيرة كومو يأتي ضمن استراتيجية التوسع العالمي، التي تركز على الوجهات الاستثنائية ذات الهوية المميزة، مشيراً إلى أن المجموعة تستهدف الحفاظ على السمعة المعمارية للفندق، مع إضافة معايير الضيافة والخدمات الشخصية التي تشتهر بها العلامة، وتطوير تجربة الطعام بما يعكس المطبخ الإيطالي، والمكونات المحلية.

وتشمل مرافق الفندق مطاعم مطلة على البحيرة ومسبحاً خارجياً بمياه عذبة مدفأة، فضلاً عن إمكانية الوصول المباشر إلى المياه، كما تخطط جميرا لافتتاح «تاليس سبا» داخل المبنى التاريخي المخصص للقوارب على ضفاف البحيرة، مع غرف علاجات توفر إطلالات مباشرة على المياه.

وتعتزم المجموعة تقديم تجارب خاصة للضيوف، تشمل الرحلات البحرية على متن يخوت «كانتييري إرنستو ريفا»، إلى جانب أنشطة تستكشف فنون التصميم والطهي والحياة الثقافية في كومو وميلانو.

تشمل مرافق الفندق مطاعم مطلة على البحيرة ومسبحاً خارجياً بمياه عذبة مدفأة،

ويعزز الفندق محفظة جميرا الأوروبية، التي تضم «جميرا كابري بالاس» و«جميرا مايوركا" و«جميرا كارلتون تاور»، إلى جانب «جميرا لو ريتشموند جنيف» المرتقب افتتاحه، فضلاً عن تجربة اليخوت الفاخرة «ذا مالتيز فالكون»، ضمن فئة «جميرا بريفيه».

وتواصل جميرا، التي تمتلك خبرة تمتد إلى 29 عاماً في قطاع الضيافة الفاخرة، توسيع حضورها الدولي عبر وجهات، تجمع بين الخصوصية والتصميم المميز والتجارب الثقافية المحلية، بما يعزز تنوع محفظتها بين الفنادق الحضرية والمنتجعات السياحية الراقية.