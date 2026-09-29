دبي تتصدر العالم في مساكن العلامات الفاخرة

واصلت دبي تعزيز مكانتها كأكبر سوق عالمية لمساكن العلامات الفاخرة، مع تسجيل 175 مشروعاً، منها 68 مشروعاً قائماً و107 مشروعات قيد التطوير، في وقت يستحوذ فيه الشرق الأوسط على 25% من إجمالي المشروعات العالمية قيد التطوير، وفقاً لتقرير «The Residence Report 2026-2027» الصادر عن «نايت فرانك».

وكشف التقرير عن تصدر دبي قائمة الأسواق العالمية بفارق كبير، إذ يزيد عدد المشروعات فيها بأكثر من الضعف مقارنة بمدينة ميامي التي تأتي في المركز الثاني بـ73 مشروعاً، بينما تضم لندن 30 مشروعاً.

وأكدت «نايت فرانك» أن هذا النمو يعكس توسع سوق مساكن العلامات الفاخرة في المنطقة، مع دخول وجهات جديدة وعلامات عالمية ومفاهيم سكنية أكثر تطوراً إلى السوق، بما يتجاوز النموذج التقليدي المرتبط بالعلامات الفندقية.

وقال الشريك ورئيس قطاع العقارات السكنية في الإمارات لدى «نايت فرانك»، لويس هاردينغ، إن اتساع الخيارات في الشرق الأوسط يغير طبيعة الطلب على مساكن العلامات الفاخرة، لافتاً إلى أن المشترين أصبحوا ينظرون إلى ما هو أبعد من اسم العلامة، مع التركيز على جودة المسكن والموقع ومستوى الخدمات ومدى توافق المشروع مع أسلوب حياتهم.

وأفاد التقرير بأن نمو السوق الإماراتية لا يقتصر على دبي، إذ تحتل أبوظبي المركز الثامن عالمياً بإجمالي 24 مشروعاً قائماً وقيد التطوير، بينما تأتي جزيرة المرجان في رأس الخيمة في المركز التاسع عالمياً بـ23 مشروعاً. ونوه أنه بذلك تستحوذ دولة الإمارات على 19% من إجمالي مشروعات مساكن العلامات الفاخرة قيد التطوير عالمياً.

وبحسب التقرير، يتزامن نمو القطاع في أبوظبي، مع توسع الإمارة كمركز عالمي للثروة والقطاع المالي.

وأوضح أن إمارة رأس الخيمة يستند نموها إلى السياحة وتحسن الربط الجوي الدولي، حيث ارتفع حجم الرحلات الجوية الدولية إلى الإمارة بنسبة 44% بين عامي 2023 و2026.