النطاق السعري لطرح "تيكوم" بين 2.46 و2.67 درهم للسهم

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

حددت مجموعة "تيكوم" التابعة لـ"دبي القابضة" النطاق السعري الخاص بالطرح العام لـ 625 مليون سهم من أسهمها، بين 2.46 إلى 2.67 درهم للسهم الواحد.

ووفقا لبيان لمجموعة تيكوم، تتراوح إجمالي قيمة الطرح بين 1.5 مليار درهم (419 مليون دولار) و1.7 مليار درهم (454 مليون دولار).

وستتراوح القيمة السوقية عند الإدراج بين 12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار) و13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار).

يشار إلى أن فترة الاكتتاب على أسهم مجموعة "تيكوم" تبدأ اليوم، من خلال طرح 12.5% من رأس مالها، ما يعادل 625 مليون سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 90% للمستثمرين المحترفين، و1% لموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين.

وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) بتاريخ 23 يونيو 2022، فيما تمتد للشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين) حتى نهاية يوم 24 يونيو 2022.

ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق لـ 5 يوليو 2022.

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