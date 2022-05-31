1.96 مليار درهم سيولة التداول بالأسواق المحلية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت أسواق المال المحلية زخماً واضحاً خلال جلسة بداية الأسبوع، أمس، حيث ارتفعت أسهم 63 شركة من أصل 84 شركة تم تداولها، فيما بلغت السيولة 1.96 مليار درهم.

وقال الخبير بأسواق المال، جمال عجاج، إن «الأسهم القيادية لعبت دوراً ملحوظاً في أداء السوقين منذ بدية جلسة أمس، لاسيما أسهم الاتصالات والعقار والبنوك، حيث شهدت ارتفاعات جيدة، ساعدت في رفع المؤشرات الرئيسة، وكذلك بقية الأسهم»، مشيراً إلى أن أحجام السيولة أيضاً جاءت جيدة، رغم عمليات جني أرباح محدودة في بداية الجلسة.

وبيّن أن انتهاء الاكتتاب في أسهم شركة «بروج» من شأنه أيضاً أن يعيد مستويات السيولة إلى ما كانت عليه قبل بدء الاكتتاب، ويشجع على مزيد من الارتفاعات.

وبحسب بيانات السوقين، أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس مرتفعاً بنسبة 1.5% عند مستوى 3345 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 364 مليون درهم. وشهدت السوق ارتفاع أسهم 24 شركة من أصل 29 شركة، تم تداولها، بينما انخفضت أسهم خمس شركات.

وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 2% عند 5.57 دراهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم، بينما ارتفع سهم ديار للتطوير بنحو 1% عند 0.41 درهم، وبتداولات تجاوزت تسعة ملايين سهم.

وارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.7% عند 13.35 درهماً، وبتداولات قاربت تسعة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 1.7% عند ستة دراهم، وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الجلسة أمس مرتفعاً بنسبة 2.4% عند مستوى 9888 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم.

ومن أصل 55 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 39 شركة، بينما انخفضت أسهم 12 شركة، وبقيت أربعة على ثبات. وارتفع سهم بنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 2.3%، وأدنوك للحفر بنسبة 2.9%، وأغذية بنسبة 3.9%، وألفاظبى القابضة بنسبة 0.08%.

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